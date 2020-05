Calciomercato Inter, Marotta fa il bis | Nuovo affare alla Icardi

Svolta in ottica calciomercato Inter. L’amministratore delegato Marotta vuole bissare l’affare Icardi con un altro giocatore nerazzurro.

La crisi economica che accompagna l’emergenza coronavirus avrà ripercussioni anche sul calciomercato. Per questo ci sarà bisogno di trovare delle soluzioni alternative in tema di trattative. Non solo gli scambi, ma anche delle formule che possano far rifiatare i conti delle società. Non fa eccezione l’Inter e a tal proposito l’amministratore delegato Beppe Marotta starebbe pensando di ripetere l’operazione fatta la scorsa estate con Mauro Icardi per un altro esubero della rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, futuro Perisic: nuova ipotesi

Stiamo parlando di Ivan Perisic. L’attaccante esterno croato è attualmente in prestito al Bayern Monaco. I campioni di Germania sono soddisfatti del suo rendimento e hanno la possibilità di riscattare il suo cartellino per 20 milioni di euro. Una cifra congrua al valore dell’ex Wolfsburg, ma che in tempo Covid-19 risulta alta. Per questo hanno giocato al ribasso con l’Inter, arrivando ad offrire tra i 10 e i 15 milioni. Il gruppo Suning, però, non vuole fare sconti.

Qui entra in gioco Marotta, che avrebbe proposto al Bayern di allungare di una stagione il prestito di Perisic, rimandando il riscatto al 2021. Prima il croato, però, dovrebbe firmare il rinnovo con l’Inter. Proprio come fece Icardi prima di andare al Paris Saint-Germain.

