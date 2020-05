Icardi e Lautaro fanno ricco Marotta: tesoretto da 200 milioni

Icardi e Lautaro possono rendere ricca l’Inter. Con la cessione da 111 milioni euro del ‘Toro’ e i circa 85 che potrebbero arrivare per il triangolo Inter-Psg-Juve per Icardi, i nerazzurri si ritroverebbero a disposizione circa 200 milioni di euro da investire sul mercato. Come riporta ‘Tuttosport’, questa cifra consentirebbe di ridisegnare completamente la squadra per il presente e soprattutto per il futuro, rinunciando ai due bomber ma avendo in mano un potenziale economico davvero notevole. Con questa cifra, Marotta partirebbe all’assalto di una punta e di un centrocampista di livello internazionale (Werner e Pogba su tutti).

