Nuova proposta alla Fiorentina: le ultime sullo scambio Dalbert-Biraghi

Non solo Chiesa e Castrovilli con la Fiorentina: Inter e viola discutono anche della possibilità di concludere definitivamente lo scambio Dalbert-Biraghi. Il brasiliano è reduce da una buona stagione in Toscana e la società vorrebbe tenerlo, mentre Biraghi è stato prezioso per Conte ma non rappresenta una prima scelta, seppur sia utile per il discorso lista UEFA. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe la volontà di confermare i prestiti e l’Inter punta anche al riscatto definitivo nell’estate del 2021. Molto dipenderà dalla futura ripresa del campionato e dalle conseguenti manovre economiche da parte dell’intero sistema calcio italiano.

