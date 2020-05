Calciomercato, addio all’Inter | Eriksen esce allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Christian Eriksen e la sua risposta in merito alle voci che lo danno già propenso a lasciare i nerazzurri

“Francesco Totti e Michael Laudrup i miei idoli da bambino”. Lo ha detto Christian Eriksen su Instagram nella ‘Question and Answer’ con il danese ‘Dr Sporten’. “Nella mia carriera, fortunatamente, ho giocato con tanti grandi giocatori ma se devo fare il nome del migliore dico Moussa Dembele – ha proseguito il trequartista di Middlefart approdato all’Inter nello scorso calciomercato di gennaio – Come mi sono allenato in quarantena? Alternando allenamenti in solitaria con quelli su ‘Zoom’ insieme alla squadra. Ho fatto cyclette, pilates e forza”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, addio ai nerazzurri: la risposta di Eriksen

“Difficile dire le differenze tra la Serie A e la Premier League, non ho ancora giocato molte partite nel campionato italiano e quindi potrò sbilanciarmi solo fra un po’ di tempo. Il mio prossimo obiettivo è quello di giocare con regolarità all’Inter – ha proseguito Eriksen prima di concludere rispondendo in maniera netta (vedi anche screen in basso, ndr) alla domanda riguardo il suo possibile e anticipato addio ai nerazzurri – Se è vero che andrò via? No“.

