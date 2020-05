Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter rinforzerà il centrocampo con un giocatore di grande spessore. Sul nome c’è discordanza tra Conte e Marotta

L’Inter intende rinforzare la mediana con un giocatore di spessore internazionale. Da qualche giorno sono in netto calo le quotazioni di Paul Pogba e il motivo è molto semplice: tra cartellino e ingaggio al lordo per l’ex Juventus occorrerebbe un maxi investimento da 167 milioni di euro. Una cifra da capogiro, enorme per il periodo di crisi legato all’emergenza coronavirus che anche il calcio sta vivendo. La dirigenza nerazzurra potrebbe così puntare tutte le fiches su Sergej Milinkovic-Savic, a patto che la Lazio di Lotito accetti di abbassare le pretese ora sugli 80-100 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Conte vs Marotta per Vidal: le ultime

Il serbo è un vecchio pallino sia di Marotta che di Piero Ausilio. Molto probabilmente piace molto pure a Conte, il quale però per il centrocampo continua a preferire e ad insistere per Arturo Vidal. Secondo ‘Tuttosport’ il tecnico deve però convincere lo stesso amministratore delegato interista, che preferirebbe investire per giocatori più giovani – vedi appunto Milinkovic-Savic – anziché su un 33enne con uno stipendio anche piuttosto elevato (sugli 8 milioni) che per giunta giunta condurrebbe una vita extra-campo tutt’altro che irreprensibile. Proprio per problemi che andavano al di là del calcio, da Ad juventino Marotta lo vendette al Bayern Monaco per una cifra intorno ai 40 milioni.

Come noto Conte voleva Vidal già l’estate scorsa e nella sessione di gennaio, solo che il Barcellona fece muro sparando cifre alte. Adesso l’allenatore salentino dovrà convincere Marotta a comprarglielo. Nel caso ci riuscisse, però, l’Inter non andrebbe oltre una proposta di 10-12 milioni vista l’età del calciatore di San Joaquin e il fatto che il suo contratto coi blaugrana – che vorrebbero inserirlo nell’affare Lautaro – scade nel 2021.

