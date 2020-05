Calciomercato Inter, colpaccio Pogba | Cifre da capogiro

Calciomercato Inter: prende sempre più quota la candidatura di Paul Pogba, anche se le cifre dell’eventuale operazione sono elevatissime

L’Inter ha in cantiere un grande colpo per il centrocampo. I preferiti sono due, Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba. Negli ultimi giorni ha però preso il sopravvento la candidatura del centrocampista francese, portato da Marotta alla Juventus quando era giovanissimo e ai più sconosciuto. Il Campione del Mondo 2018 è da tempo in rotta col Manchester United e lo stesso club inglese pare essersi deciso a disfarsene nella prossima sessione di calciomercato. Vista la crisi economica legata all’emergenza coronavirus, i ‘Red Devils’ potrebbero farsi bastare una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Comunque non poco, considerato l’ingaggio di 15 milioni netti del classe ’94.

Calciomercato Inter, cifre shock per Pogba: i dettagli

Sfruttando il Decreto Crescita, lo stipendio al lordo di Pogba sarebbe di circa 19,5 milioni, di 97,5 moltiplicato per cinque anni di contratto. Se a questi aggiungiamo i 70 milioni per il cartellino, ecco che per l’ex bianconero sarebbe necessario un investimento da ben 167,5 milioni di euro, al netto ovviamente delle grosse commissioni per Raiola. Va detto, però, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ Suning non è disposta a garantire a Pogba un contratto superiore ai 7,5 milioni di euro, in sostanza lo stipendio che percepiscono i pipù pagati della rosa Lukaku ed Eriksen. Ciò vuol dire che per trasferirsi a Milano il 27enne dovrebbe rinunciare a metà del suo stipendio… Impossibile che possa accadere una cosa del genere, per questo ad oggi Pogba è un obiettivo pressoché irraggiungibile a meno appunto di uno sforzo importante della proprietà.

E’ stato scritto che per Pogba l’Inter ha offerto in cambio Marcelo Brozovic. A questo crediamo poco, dato che il croato rappresenta un elemento cardine della squadra di Antonio Conte. Non a caso la dirigenza punta a blindarlo con un nuovo contratto, alzando o eliminando del tutto la clausola risolutiva fissata a 60 milioni di euro.

