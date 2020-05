Julio Cesar: “So quanto mi amano i tifosi del Flamengo”

Inter, l’ex Julio Cesar è stato eletto tramite un sondaggio tra i tifosi del Flamengo come miglior portiere della storia del club brasiliano

INTER JULIO CESAR PREMIATO/ L’ex estremo difensore dell’Inter Julio Cesar, l’indimenticabile ‘Acchiappasogni’ della squadra di José Mourinho, ha avuto un’importante onorificenza in patria. Il giocatore è stato infatti scelto, in un sondaggio fatto da GloboEsporte.com tra i tifosi del Flamengo, miglior portiere della storia della squadra carioca.

Il giocatore non se l’aspettava e infatti ha spiegato: “Confesso di essere piuttosto sorpreso dal risultato finale. So quanto mi amano i tifosi del Flamengo, che affetto enorme provano nei miei confronti. A volte mi chiedo se merito tutto questo dalla Naçao. Ho già avuto l’opportunità di esprimermi sul fatto di essere un loro idolo e giuro che ho difficoltà ad analizzare questa cosa. Non ho vinto un titolo, come è successo al Flamengo quest’anno alzando Libertadores e Brasileirao;, ma credo che questo amore derivi dal fatto che io e i miei compagni abbiamo attraversato momenti difficili. E’ questo ad aver creato un legame forte”.