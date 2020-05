Calciomercato Inter, svolta Icardi | La proposta al PSG

Ancora una volta c’è il futuro di Mauro Icardi al centro delle voci di calciomercato Inter. Dal Paris Saint-Germain soldi e contropartita

I giorni a venire saranno pressoché decisivi per i riscatti di Ivan Perisic e Mauro Icardi. Come scritto da Interlive.it, i nerazzurri hanno aperto al Bayern Monaco per uno sconto sui 20 milioni pattuiti l’estate scorsa: i due club, che hanno un eccellente rapporto, stanno cercando una intesa che possa accontentare entrambi. L’esterno croato desidera rimanere in Baviera e per questo motivo spinge affinché avvenga la fumata bianca.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: super sconto più contropartita per Icardi

In Spagna, per la precisione ‘Todofichajes.com’ sostiene che la società targata Suning sia disponibile allo sconto pure sul cartellino di Icardi. Anch’esso colpito dalla crisi legata all’emergenza coronavirus, il Paris Saint-Germain non vuole infatti pagare tutti i 70 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del centravanti di Rosario. Per il portale spagnolo l’Inter sarebbe addirittura disposto a prenderne meno della metà, ovvero 30 milioni ma al contempo chiederebbe l’inclusion nell’affare di una contropartita tecnica. Il prescelto di Marotta & company sembra essere Leandro Paredes, centrocampista argentino con un passato in Italia con le maglie di Empoli e Roma.

Il classe ’94, impiegabile sia davanti la difesa che da mezz’ala, ha una valutazione di circa 35 milioni e piace anche alla Juventus. Naturalmente sul riscatto/permanenza a Parigi l’ultima parola spetterà a Icardi stesso e a sua moglie nonché agente Wanda Nara. In questo senso, perlomeno negli ultimi giorni, si registra la disponibilità a proseguire l’avventura all’ombra della Tour Eiffel.

