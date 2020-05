Affare Chiesa, nuova offensiva: doppio scambio e 30 milioni alla Fiorentina

Federico Chiesa continua ad essere un nome spendibile per il mercato in entrata dell’Inter. Secondo ‘Tuttosport’, l’Inter starebbe passando all’attacco con una nuova proposta: Nainggolan e Dalbert più 30 milioni di euro per convincere i viola a cedere. Anche la Juventus intende giocare pesante e propone un’ampia scelta di alternative: si parla di Mandragora, Romero, Luca Pellegrini, Riccardo Orsolini e Daniele Rugani; sono questi i nomi a scelta che la Fiorentina può opzionare per cedere l’esterno. L’asta è aperta…

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”