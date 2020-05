Calciomercato Inter, assalto a Barella | Cash e due contropartite

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo di una big della Premier Leeague di mettere le mani sul nerazzurro Nicolò Barella

Nicolò Barella è costato all’Inter 37 milioni di euro più bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri meno. La formula con cui l’estate scorsa i nerazzurri e il Cagliari hanno concluso l’operazione è quella del prestito oneroso a 12 milioni più obbligo di riscatto a 25 che scatterà al termine della stagione. La mezz’ala sarda, diventata presto una pedina pressoché fondamentale della squadra di Antonio Conte, si è legata alla ‘Beneamata’ con un contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro netti che sicuramente Suning alzerà nei mesi a venire. Ovvero quando la dirigenza interista sarà molto probabilmente chiamata a respingere gli assalti di alcuni top club europei.

Calciomercato Inter, assalto Chelsea per Barella: i dettagli

Una delle società straniere che potrebbe bussare alla porta dell’Inter per Barella è il Chelsea. In casa ‘Blues’ il cagliaritano vanta diversi estimatori, a metà della passata stagione – quando in panchina c’era Sarri – fecero un tentativo con tanto di proposta concreta superiore senz’altro ai 40 milioni di euro. Il Cagliari era ben disposto alla cessione, ma l’allora 22enne declinò poiché già in parola con i nerazzurri.

Stavolta il Chelsea potrebbe mettere sul piatto molto di più, perlomeno tra cash e contropartite: possibile una proposta da 25 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso (desiderio numero uno di Conte per la corsia mancina) e quello di Davide Zappacosta, quest’ultimo attualmente in prestito alla Roma. Scontata, in tal caso, la risposta di Suning: no, grazie. Barella è infatti ritenuto un punto fermo sia per il presente che per il futuro.

