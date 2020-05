Rivelazione shock: “Conte voleva metterlo fuori rosa!”

Le ultime news Inter si concentrano sul nuovo stralcio dell’autobiografia del capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Stavolta il protagonista è Arturo Vidal

Conte vuole che la prossima sessione di calciomercato sia quella finalmente dello sbarco all’Inter del suo ‘pupillo’ Vidal. A riguardo sono arrivate negli ultimi giorni notizie positive per il tecnico: in Spagna danno il classe ’87 di San Joaquin vicino a vestire la maglia nerazzurra. Vanno capiti però prezzo e condizioni: il Barcellona vuole almeno 20 milioni di euro oppure il suo inserimento nell’operazione Lautaro. Marotta, tutt’altro che entusiasta all’idea di dover nuovamente avere a che fare con il cileno, punta a chiudere il discorso in un affare a parte spendendo per l’ex Juventus non più di 12-15 milioni.

Inter, Vidal quasi fuori rosa: il retroscena di Chiellini

Dodici-quindici milioni per Vidal non sarebbe una cifra bassa considerati età (33 anni), ingaggio (circa 8 milioni) e scadenza nel 2021 del contratto coi blaugrana. Ma anche data la sua vita extra-campo, che difatti obbligò Marotta a cederlo al Bayern Monaco nell’estate 2015 e proprio il suo grande estimatore Conte quasi a metterlo fuori rosa ai tempi in cui allenava i bianconeri. Questo ‘particolare’ lo ha svelato il capitano della Juve Giorgio Chiellini nella sua autobiografia: “Eravamo in tournée a Miami e, la sera prima di ripartire, tutti in libera uscita – riporta ‘Gazzetta.it’ – La mattina dopo, lui non si vedeva: era a letto e dovettero tirarlo giù a forza. Quel giorno provammo anche il nuovo materiale d’allenamento, la squadra era vestita di nero e c’erano 40 gradi: Conte non vedeva l’ora che Arturo in quello stato mollasse, per poiu metterlo fuori rosa e dargli una punizione esemplare“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

“Invece, dopo dieci minuti in cui sembrava ancora brillo e non vedeva neanche passare il pallone, terminò l’allenamento che correva come un matto e staccava tutti di venti metri a ogni allungo – ha specificato Chiellini in conclusione – Cosa vuoi dire a una persona così, che tra l’altro porta gioia nel gruppo oltre a essere un trascinatore e un campione?”.

