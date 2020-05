Bicanic: il procuratore di Brozovic chiede rinnovo e adeguamento

Inter, il procuratore di Marcelo Brozovic, Miroslav Bicanic, prosegue a inviare ‘segnali’ alla società per prolungare ed adeguare il contratto del suo assistito

INTER BROZOVIC AGGIORNAMENTO/ Il procuratore di Marcelo Brozovic, Miroslav Bicanic, sta continuando a mandare ‘segnali’ all’Inter per rinnovare ed alzare lo stipendio del suo assistito. Il centrocampista croato, ha un contratto da 3,5 milioni a stagione con scadenza nel 2022. Secondo il suo agente, una cifra bassa per il valore e l’importanza del calciatore che, oltre ad essere uno dei pupilli del tecnico Antonio Conte, è anche molto apprezzato da diverse squadre europee. La società milanese non ha fretta, visto che l’accordo prevede una clausola rescissoria di 60 milioni di euro e, solo se arriverà veramente un’offerta simile, si deciderà se accettarla o pareggiarla per cercare di trattenere comunque il calciatore. In ogni caso è previsto prossimamente un adeguamento della retribuzione. Dall’Inghilterra arrivano solo degli spifferi su un possibile interessamento del Liverpool per il centrocampista, ma non è mai arrivata nessuna offerta ufficiale. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

In ogni caso a tempo debito Marotta ha intenzione di trovare un nuovo accordo con procuratore e giocatore, per far proseguire l’ottimo rapporto tra calciatore e società.