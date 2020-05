Calciomercato Inter, affondo per Skriniar | Ecco offerta ed erede

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo da parte di un top club inglese di accaparrarsi il cartellino di Milan Skriniar

L’Inter rischia concretamente di perdere due pilastri della squadra allenata da Conte: ovvero Lautaro e Skriniar. Per il primo è sempre più concreta l’ipotesi trasferimento al Barcellona: si ha ormai la certezza circa l’accordo tra l’attaccante e i blaugrana sulla base di un contratto da 10 milioni a stagione. I nerazzurri fanno resistenza e chiedono il pagamento della clausola, aprendo al massimo a uno sconto di una ventina di milioni: ma la sensazione è che alla fine l’affare si farà. Stando alle indiscrezioni di calciomercato del ‘Mirror’ per lo slovacco è invece tornato alla carica il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Test medici in casa Inter: nota UFFICIALE del club

Calciomercato Inter, assalto United per Skriniar: tutti i dettagli. L’erede in Serie A

Per il tabloid britannico, il tecnico dei ‘Red Devils’ Ole Gunner Solskjaer considera Skriniar il partner ideale di Harry Maguire. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 45 milioni di euro, più eventuali bonus. La società targata Suning non intende privarsi del classe ’94, designato capitano quando Handanovic perderà i galloni da titolare, tuttavia di fronte a una maxi proposta potrebbe vacillare. Secondo la medesima fonte la richiesta nerazzurra è di 60 milioni, ma verosimilmente l’Inter chiede di più per accettare la perdita del centrale ex Samp. Diciamo sugli 80 milioni di euro. L’erede del 25enne potrebbe essere Marash Kumbulla, ‘gioiello’ italo-albanese esploso quest’anno al Verona per il quale Marotta e Ausilio sono in trattativa avanzata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Tonali e non solo | 113 milioni per l’Inter ‘tricolore’

Nell’operazione con gli scaligeri potrebbero entrare i cartellini di Salcedo e Dimarco, già all’Hellas in prestito. Occhio però anche al talento greco Vagiannidis del Panathinaikos, che in Grecia come qui in Italia danno vicinissimo alla ‘Benemata’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Rischio doppia beffa