Calciomercato, Tonali e non solo | 113 milioni per l’Inter ‘tricolore’

L’Inter vuole Sandro Tonali e italianizzare di più la rosa a disposizione di Conte. Ecco allora che il classe 2000 potrebbe non essere l’unico colpo made in Italy

Secondo ‘Sky Sport’ l’Inter proverà a prendere soltanto uno tra Sandro Tonali e Federico Chiesa. Per la precisione il primo, meno costoso e a quanto pare ritenuto maggiormente funzionale al gioco di Conte. Noi invece pensiamo che possa provare ad acquistare entrambi. Qualche cessione, con pesante ingaggio al seguito potrebbe infatti dare a Marotta la necessaria liquidità per tentare davvero l’acquisto sia del centrocampista classe 2000 che del figlio d’arte. Senza contare che l’Ad potrebbe pure affidamento su alcuni elementi – fuori dai piani e non – per abbassare il cash delle due operazioni.

Calciomercato Inter, da Tonali a Chiesa: 113 milioni di euro

Per Tonali, per esempio, la pedina di scambio potrebbe essere Sebastiano Esposito. Oltre al cartellino del classe ’02, coi nerazzurri che nel caso cercherebbero di mantenere una sorta di ‘controllo’ sul ragazzo, al Brescia di Cellino possibile offerta da 38 milioni di euro. Per Chiesa, invece, da 47 più Radja Nainggolan e il brasiliano Dalbert già in prestito ai viola dalla scorsa estate. Siccome l’Inter ha intenzione di ‘italianizzare’ la rosa, ai due potrebbe aggiungersi Armando Izzo, già da tempo dato vicino alla ‘Beneamata’. Per il centrale del Torino probabile investimento da 28 milioni di euro, la stessa con cui Gagliardini passerebbe al club granata di Cairo per quello che sarebbe a tutti gli effetti uno scambio alla pari. Tonali, Chiesa (due che soffierebbe alla Juventus…) e Izzo: un triplo ‘colpo’ da 113 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

