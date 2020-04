Calciomercato Inter, Gagliardini in uscita | Prende corpo lo scambio

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Roberto Gagliardini la cui cessione consentirebbe a Conte di avere il difensore tanto desiderato

Non solo Borja Valero e Vecino, a centrocampo è destinato a fare le valigie anche Roberto Gagliardini. Il centrocampista bergamasco non rientra nei piani futuri di Antonio Conte, tanto che da tempo la società e il suo agente sarebbero al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. In caso di conferma (oggi poco probabile) sulla panchina del Milan, Stefano Pioli potrebbe provare a portarlo in rossonero, ma al momento le piste più calde sembrano essere essenzialmente due: quella che conduce alla Fiorentina, nell’ambito del maxi affare Chiesa e quella che punta dritto verso il Torino.

Calciomercato Inter, Gagliardini al Torino: Raiola ‘mediatore’ per lo scambio

Gagliardini potrebbe traslocare nella squadra granata attraverso uno scambio, magari alla fine quasi alla pari. Uno scambio con Armando Izzo, difensore che tanto piace ad Antonio Conte per la sua abilità nel giocare nella difesa a tre. Mino Raiola, agente del classe ’92 napoletano, sta ‘mediando’ tra le parti con lo scopo di portare a termine l’operazione che consentirebbe ad entrambe le società di realizzare anche una corposa plusvalenza. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

