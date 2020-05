Calciomercato Inter, è fatta | Manca solo l’annuncio ufficiale

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Mertens obiettivo a costo zero per l’attacco. Il belga era stato scelto per sostituire il partente Sanchez

Dries Mertens era il prescelto di Marotta e Conte per sostituire Alexis Sanchez. Il club nerazzurro non intende infatti confermare l’attaccante cileno, preso in prestito nella scorsa estate, che una volta terminata la stagione farà quindi ritorno al Manchester United ancora proprietario del suo cartellino. L’ex Udinese potrebbe però tornare presto in Serie A, dato che il suo agente e alcuni intermediari lo stanno proponendo alle altre big italiane, nello specifico alla Roma con la quale ci fu già un approccio concreto prima che venisse a Milano. A quanto pare i ‘Red Devils’ sono pronti a ricederlo a titolo temporaneo.

Calciomercato Inter, Mertens firma col Napoli. Ora Cavani…

Mertens era il designato rimpiazzo di Sanchez, era perché stando alle indiscrezioni di ‘Sky Sport’ ha deciso alla fine di rimanere al Napoli rinnovando il contratto in scadenza a giugno. L’intesa tra il classe ’87 di Leuven e il club di Aurelio De Laurentiis è totale: rinnovo fino al giugno 2022 a fronte di uno stipendio da circa 4 milioni di euro più bonus, in aggiunta altri 2,5 milioni subito nel momento della firma. Manca solo l’ufficialità. Secondo ‘Tuttosport’ ora l’Inter potrebbe virare con decisione su Cavani, in scadenza col PSG. Per l’uruguagio servirebbe però una proposta molto più elevata di quella che era stata formulata a Mertens, ovvero un biennale da 5 milioni a stagione.

