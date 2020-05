Sgambetto Lazio: Lotito prova il blitz per Kumbulla

La Lazio vuole fare lo sgambetto all‘Inter per il difensore del Verona Kumbulla. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, è il primo obiettivo di mercato dei biancocelesti per presentarsi nelle migliori condizioni possibili in Champions. Gli scaligeri lo valutano circa 30 milioni di euro e i nerazzurri hanno esteso ormai da diversi mesi i contatti per cercare di prenderlo. Il Verona lo venderà al miglior offerente.

