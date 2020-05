Serie A, UFFICIALE: date e format per finire il campionato

Nota ufficiale della Federcalcio dopo le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in merito alla ripresa e soprattutto alla conclusione dei campionati, Serie A su tutti

“La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C”. Così la Federcalcio dopo le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in merito alla ripresa e soprattutto alla conclusione dei campionati.

IPOTESI PLAYOFF – In caso di nuovo stop a causa dell’emergenza coronavirus, sarà ancora il Consiglio Federale a stabilire come terminare le competizioni. Il tutto seguendo “i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout) al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni) – recita la nota ufficiale della FIGC – in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

Interrotta “definitivamente”, invece, la stagione dilettantistica, “ivi compresa quella femminile fino alle Serie B”. La prossima stagione inizierà il 1° settembre.

Calciomercato, depositi contratti: ecco le date

La FIGC ha infine ufficializzato che “dal 1° giugno al 31° agosto” sarà possibile depositare i contratti preliminari. CLICCA QUI per le news sull’Inter.

