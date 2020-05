Calciomercato Inter, Nainggolan | Il ‘consiglio’ di Giulini

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a proposito di Radja Nainggolan

“All’Inter farebbe comodo riprenderselo…”. Così Tommaso Giulini a proposito di Nainggolan. A ‘Top Calcio 24’ il presidente del Cagliari ha parlato del centrocampista belga aprendo alla sua possibile permanenza in rossoblù: “Dipende dal club nerazzurro – le sue parole. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Radja ha grandissima personalità e farebbe comodo ai club di primissima fascia: se l’Inter lo rivorrà in rosa, potrà fare solo un affare, ma se deciderà di non tenerlo ci saremo anche noi. Ripeto, dipende tutto da loro che hanno la proprietà del cartellino”. Difficile, ad oggi, che il classe ’88 possa proseguire la sua avventura in Sardegna.

Calciomercato Inter, Nainggolan pedina di scambio: occhio al Bologna

Nel prossimo calciomercato l’Inter proverà a venderlo a titolo definitivo o ad inserirlo in qualche operazione, vedi in quella per Chiesa con la Fiorentina. Anche se le ultime indiscrezioni danno il classe ’97 viola ora intenzionato a rimanere a Firenze almeno un altro anno. Per il ‘Ninja’, quindi, occhio ad altre piste: abbiamo ipotizzato un possibile tentativo del Bologna, dove lavora come Ds il suo grande estimatore Sabatini.

