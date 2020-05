Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sull’attacco. Oltre a Cavani potrebbe venir offerto un giocatore che ha già indossato la maglia nerazzurra

Stando a indiscrezioni di calciomercato l’Inter sta davvero provando a mettere le mani su Edinson Cavani. L’accelerata per il bomber uruguagio in scadenza col Paris Saint-Germain ci sarebbe stata dopo che è sfumata la pista che conduceva a Mertens. Per l’ex Napoli pronto a quanto pare un contratto biennale da circa 8-10 milioni di euro a stagione, poco più di 22 lordi considerato che i nerazzurri sfrutterebbero il Decreto Crescita. Da battere la concorrenza straniera, in particolare dell’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Inter, pazza idea Ibrahimovic

Nel caso i nerazzurri non riuscissero ad acciuffare Cavani, ecco che potrebbero venir prese in considerazione altri profili. O meglio candidati che sicuramente sono stati già offerti e che verranno offerto nelle prossime settimane da agenti e intermediari vari. Tra questi potrebbe esserci un nome clamoroso, proposto (lo ha fatto già l’autunno scorso) dal suo agente Mino Raiola che è in eccellenti rapporti con Marotta: parliamo nientemeno che di Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese vorrebbe giocare un’ultima stagione prima di appendere gli scarpini al chiodo, ma l’arrivo di Rangnick difficilmente gli consentirà di farlo con la maglia del Milan. A lui sono interessate Bologna e Fiorentina, ma l’Inter gli permetterebbe di tornare a giocare la Champions League e per qualcosa di importante come lo scudetto. Per Conte, che tempo fa lo avrebbe voluto al Chelsea, sarebbe una grande alternativa all’attacco titolare, uno di sicuro affidamento nelle partite che contano.

