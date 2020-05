Calciomercato Inter, via libera alla risoluzione | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ancora legato al club di Suning da un contratto in scadenza nel 2021

Luciano Spalletti ha voglia di ripartire dopo questa stagione ai box. Stando alle ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico toscano sogna soprattutto l’approdo in Premier League dato che adesso sarebbe in grado di parlare correttamente l’inglese e – sempre a detta della ‘rosea’ – si sente pronto per misurarsi in un campionato ultra competitivo come quello inglese. Per lui potrebbe farsi avanti qualche club di medio cabotaggio, vedi il West Ham sempre ammesso che riesca ad evitare la retrocessione. Gli ‘Hammers’ hanno una proprietà molto ricca, dunque gli garantirebbero anche un calciomercato di alto livello per rinforzare e modellare una squadra già di buon livello.

Calciomercato Inter, Spalletti verso la risoluzione del contratto

Spalletti desideroso di rilanciarsi, ma pure di chiudere una volta per tutte il suo rapporto – nell’ultimo periodo molto burrascoso – con l’Inter. C’è la sua disponibilità a risolvere il contratto da circa 4,5-5 milioni di euro che lo lega alla società targata Suning fino al giugno 2021. E’ disposto insomma a raggiungere un’intesa con Marotta, col quale si è scontrato pesantemente sia l’estate scorsa che in autunno – quando il Milan lo avrebbe voluto in panchina al posto di Giampaolo – sulla questione buonuscita.

