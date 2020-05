Calciomercato Inter, richiesta inattesa per Vecino | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul centrocampista uruguagio Matias Vecino destinato a salutare i nerazzurri nella prossima sessione

E’ giunta agli sgoccioli l’avventura all’Inter di Matias Vecino. A meno di colpi di scena, infatti, il centrocampista uruguagio lascerà il club nerazzurro nella prossima sessione di calciomercato. Poteva andar via già a gennaio, per ‘colpa’ del rapporto tutt’altro che idilliaco con Antonio Conte. Il futuro dell’ex Fiorentina potrebbe essere verosimilmente in Spagna, dove vanta diversi estimatori. Tra questi, spicca il Valencia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Sprint Roma per l’obiettivo a zero

Calciomercato Inter, richiesta elevata per Vecino: le ultime dalla Spagna

Secondo il portale spagnolo ‘El Gol Digital’, il club di Peter Lim è concretamente interessato al classe ’91 di Canelones. Tanto che hanno in mente di investire addirittura 20 milioni di euro per il suo cartellino, ovvero la cifra che credono di incassare dalla vendita dell’ex nerazzurro Kondogbia. Che, però, potrebbe non bastare a mettere le mani sul numero 8 dell’Inter, visto che stando alle loro indiscrezioni Marotta lo valuta nientemeno che 30 milioni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Parliamo di un prezzo molto alto, diciamo lontano dalla realtà. Per far partire Vecino, all’Inter potrebbero in realtà ‘bastare’ sui 15-17 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, le ultime su Cavani | Rischio ‘furia’ Conte

ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte