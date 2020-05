Calciomercato Inter | Sprint Roma per l’obiettivo a zero

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un difensore prossimo a liberarsi a parametro zero su cui è piombata con decisione la Roma

L’Inter ha già visto sfumare uno degli obiettivi a costo zero, vale a dire Dries Mertens. Manca di fatto solo l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto del belga con il Napoli fino al giugno 2022 a fronte di uno stipendio da circa 4,5 milioni netti più bonus. Al momento della firma sul prolungamento il classe ’87 di Leuven, che Conte e Marotta avevano individuato come sostituto del partente Sanchez, incasserà pure sui 2,5 milioni.

Calciomercato Inter, Vertonghen dopo Mertens: offerta della Roma

L’altro giocatore a zero nel mirino dei nerazzurri, e che può saltare proprio come Mertens è sempre belga: Jan Vertonghen. Per il difensore in scadenza col Tottenham ha effettuato uno sprint importante la Roma. Stando alle indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, il club giallorosso è pronto a garantirgli un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più incentivi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Nei piani della dirigenza capitolina il 33enne di Sint-Niklaas prenderebbe il posto di Smalling, il quale al termine del prestito dovrebbe far ritorno al Manchester United. ‘Regista’ dell’affare Franco Baldini, consulente di Pallotta e ben inserito nell’ambiente ‘Spurs’, dove ha lavorato come dirigente.

