Godin può rimanere: per Conte sarebbe la prima alternativa in difesa

Diego Godin potrebbe rimanere all’Inter. Le ultimissime indiscrezioni riferiscono di una possibile conferma da parte del difensore centrale che era stato accostato con insistenza ai club spagnoli e agli inglesi. Tuttavia, l’ingaggio e l’età frenano le pretendenti vanificando il possibile trasferimento. Stando così le cose, Godin rimarrebbe in nerazzurro e rappresenterebbe per Conte la prima alternativa in difesa.

