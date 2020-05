Calciomercato Inter | 151 milioni per Lautaro Martinez

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il piano del Barcellona per chiudere il colpo Lautaro Martinez. Ecco tutti i dettagli

Solo e soltanto Lautaro Martinez. Ormai il Barcellona ha deciso di concentrare tutti i suoi sforzi per l’acquisto dell’attaccante argentino. Con cui, ricordiamo, ha già raggiunto un accordo totale sulla base di un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. Ancora lontano, mentre in Spagna scrivono che è vicino quello con l’Inter che è scesa dalla cifra della clausola (111 milioni) a 90 milioni di euro più contropartite tecniche. Difficilmente una di queste sarà Cancelo, che stando ad alcuni rumors i blaugrana prenderebbero dal City attraverso uno scambio con Semedo per poi appunto girarlo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, il Barcellona fa cassa per Lautaro: i dettagli

Il piano del Barça, che non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario, per mettere le mani sull’ex Racing (e non solo) è quello di fare cassa coi giocatori che non rientrano nei piani futuri. Dal sopracitato Semedo a Junior Firpo e Todibo passando per Rafinha e Vidal (valutato 15 milioni e che rimane un desiderio di Conte) fino a Wague: stando al ‘Mundo Deportivo’ sono questi i nomi degli ‘indesiderati’ le cui partenze potrebbero in teoria fruttare sui 151 milioni di euro. Senza contare Coutinho, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco. Per il post Lautaro, la dirifenza interista pensa sempre a Timo Werner del Lipsia e ad Aubameyang dell’Arsenal. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Cavani, invece, è un discorso a parte. Pronto un contratto biennale o triennale da 8-10 milioni l’anno, da battere la concorrenza dell’Atletico Madrid.

