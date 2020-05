Calciomercato Inter, Godin in lista partenti | Nuova idea di scambio

Godin non ha convinto Antonio Conte e dunque rimane in uscita nonostante le ultime indiscrezioni in senso contrario. Possibile uno scambio col Manchester United

Diego Godin ha deluso le aspettative, soprattutto quelle di Antonio Conte e così il suo nome è finito sulla lista dei partenti. Di quelli di cui il tecnico dell’Inter farebbe a meno a partire della prossima stagione. Certo che per l’Inter non sarà semplie trovargli una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato, considerati età e soprattutto ingaggio che coi bonus arriva a toccare se non a superare i 6 milioni di euro. In questi mesi è stato ipotizzato un suo ritorno in Spagna, proprio all’Atletico Madrid lasciato nel giugno di un anno fa ma anche il trasferimento in Premier League dove vanta diversi estimatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Icardi a Cavani | Le novità dalla Francia

Calciomercato Inter, Godin può finire al Manchester United: scambio alla pari

In Inghilterra Godin sembra piacere soprattutto ad Everton e Manchester United. In particolare il feeling coi ‘Red Devils’ risale ai tempi di José Mourinho, ma anche all’attuale tecnico Solskjaer potrebbe far comodo un innesto di grande spessore ed esperienza per il proprio traballante reparto arretrato. Le due società sono in ottimi rapporti, come dimostrano i tre affari conclusi tra l’estate passata e gennaio, per cui un accordo sarebbe tutt’altro che impossibile. Non da escludere l’ipotesi ulteriore di uno scambio, per giunta alla pari con un calciatore stimatissimo da Conte e che non a caso è stato già stato accostato a lungo ai nerazzurri nell’ultima finestra invernale: Nemanja Matic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive

Il 31enne mediano serbo, in scadenza nel giugno 2021 e che l’allenatore interista ebbe nel suo primo anno al Chelsea, non è un intoccabile per gli inglesi e quindi l’operazione così impostata avrebbe in teoria ottime chance di andare in porto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, retroscena Conte: “Telefonate tutte le settimane”