Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive

Il nome di Zaniolo torna a circolare in ottica calciomercato Inter. Il giovane fantasista della Roma fu scambiato con Nainggolan due anni fa.

E’ stato probabilmente il più grande rimpianto di calciomercato dall’arrivo del gruppo Suning ai vertici della società. Era l’estate del 2018 quando, per accontentare le richieste di Spalletti, l’Inter acquistò Radja Nainggolan in una operazione che vide lo scambio con Davide Santon e Nicolò Zaniolo più un conguaglio in denaro in favore della Roma. Un affare per il club capitolino visto che dopo una sola stagione il belga è stato ceduto in prestito secco al Cagliari, mentre il giovane fantasista della Nazionale ha visto schizzare la valutazione del suo cartellino alle stelle. I giallorossi non vorrebbero privarsene, ma in caso di mancata cessione delle quote della società da Pallotta a Friedkin potrebbero essere costretti a farlo.

Inter, ESCLUSIVO: non solo Dzeko. La Roma propone Zaniolo

Non è un mistero che l’Inter stia pensando di rivoluzionare il reparto offensivo la prossima stagione con le possibili partenze di Lautaro Martinez e (in prestito) Esposito, oltre al mancato riscatto di Sanchez. Due le piste calde che sta battendo l’AD Marotta: da una parte c’è Edinson Cavani che arriverebbe a parametro zero dal Psg; dall’altro Timo Werner che verrebbe finanziato dalla cessione del ‘Toro’. Ma nelle ultime ore è circolato di nuovo anche il nome di Edin Dzeko. Quando i nerazzurri hanno bussato alle porte della Roma per chiedere informazioni, secondo quanto appreso da Interlive.it, si sono sentiti rispondere se fossero ancora interessati a Zaniolo. Il problema è la richiesta economica per il suo cartellino: 80 milioni di euro.

Peraltro la Roma non accetterebbe contropartite tecniche come Lazaro e Pinamonti che l’Inter vorrebbe inserire nell’affare. In caso di scambio, più probabile che Zaniolo vada alla Juventus con Bernardeschi in giallorosso.

