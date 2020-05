Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Ausilio ‘avvisa’ il Barcellona

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Lautaro Martinez con le dichiarazioni del Ds Ausilio a proposito della possibile partenza dell’argentino

Il calciomercato Inter continua a gravitare attorno alla figura di Lautaro Martinez. In Spagna ma anche qui in Italia non si fa altro che parlare dell’argentino, o meglio della sua possibile se non certa partenza nella prossima sessione destinazione Barcellona. Col quale si dice abbia già raggiunto un accordo totale sulla base di un contratto di cinque anni da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Attraverso la stampa amica, il club blaugrana cerca di mettere pressione sulla società nerazzurra, che invece appare piuttosto tranquilla nonché determinata a far valere le proprie richieste in sede di trattativa.

Calciomercato Inter, Ausilio: “Lautaro? Ecco cosa sa il Barcellona”

Ma quali sono le richieste dell’Inter? Nell’intervista a ‘Sky Sport’, che andrà in onda integralmente nella giornata di domani, il Ds interista Piero Ausilio ha confermato quanto scritto da Interlive.it quasi due mesi fa. Ovvero che l’unico modo per portare il numero 10 via da Milano “è pagare la clausola”. “La cifra (111 milioni, ndr) la conoscono tutti – ha aggiunto – e si tratta senz’altro di una clausola impegnativa poiché scade i primi giorni di luglio e ha impegni ben precisi. Lautaro è un asset importante del club – ha proseguito il direttore sportivo – e non dimentichiamo che ha ancora due anni di contratto. Non vogliamo privarci dei giocatori migliori, anzi l’intenzione è quella di rafforzarci con altri elementi di spessore”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

In conclusione Ausilio ha ammesso, e non poteva fare altrimenti di essere in contatto col Barcellona: “Per Martinez si sono fatti avanti in molti, ma i blaugrana sono quelli più decisi. Abbiamo un rapporto amichevole, però sanno bene che per avere Lautaro devono pagare la clausola. Se accettiamo contropartite? Mi sembra di essere stato chiaro…”.

