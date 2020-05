Calciomercato Inter, erede Lautaro in prestito | Arrivano conferme

Possibile nuovo affare ‘alla Morata’ per Beppe Marotta. L’operazione andrebbe in porto sempre col Real Madrid in caso di cessione di Lautaro Martinez

Il futuro di Lautaro Martinez può essere davvero al Barcellona, a patto che i nerazzurri vengano ‘accontentati’. Piero Ausilio ha detto che per prendersi l’argentino bisogna pagare la clausola da 111 milioni di euro, però anche per qualcosa di meno – si parla di 90 milioni – il club targato Suning potrebbe dare il via libera alla partenza dell’attaccante argentino. Che avrebbe già un’intesa totale con gli spagnoli sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, erede di Lautaro ‘alla Morata’: i dettagli

Per l’eredità dell’ex Racing, l’Inter valuta soprattutto Timo Werner del Lipsia e Pierre-Emerick Aubameyang. Entrambi, però, sono difficili da raggiungere sia per questioni economiche che a causa di una agguerrita concorrenza. Sul tedesco c’è soprattutto il Liverpool, mentre per il gabonese sono in grande ascesa le quotazioni del Real Madrid. Proprio dalle ‘Merengues’ potrebbe alla fine arrivare il successore del classe ’97: stamane il ‘Corriere dello Sport’ conferma già quanto scritto da Interlive.it due giorni fa, ovvero che la dirigenza interista potrebbe prendere in considerazione Luka Jovic. Nel mirino dallo scorso anno quando militava con la maglia dell’Eintracht Francoforte, il serbo ha fallito al Madrid che a quanto pare è disposto a cederlo con la formula del prestito. Marotta può pensare di ripetere l’affare ‘alla Morata‘ concluso ai tempi della Juventus, prendendolo a titolo temporaneo per una-due stagioni con annesso diritto di riscatto e controriscatto in favore delle ‘Merengues’. Oppure semplicemente in prestito con opzione d’acquisto.

Per Jovic, che ha uno stipendio (5 milioni netti) alla portata del club di viale della Liberazione, andrebbe superata la concorrenza che comprende società inglesi e pure il Milan. Il 22enne sarebbe una precisa richiesta di Ralf Rangnick.

