Coppa Italia 13-17 giugno, l’Inter non ci sta | ‘Mossa’ clamorosa

Le ultime news Inter si concentrano sulle date ufficiali della Coppa Italia che scontentano a dir poco i nerazzurri ma anche Milan e Juventus

Finalmente si torna in campo. Ieri, dopo il summit tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le componenti più importanti che governano il calcio italiano, è stata fissata al 20 giugno la data di ripartenza della Serie A. Ma prima del campionato riprenderà la Coppa Italia: il torneo si concluderà tutto in due-tre giorni, con i ritorni delle semifinali previsti il 13 e 14 giugno e la finale mercoledì 17. Questa decisione è stata accolta con sfavore, per usare un eufemismo, dalle tre cosiddette ‘grandi’ Inter, Milan e Juventus.

Coppa Italia in cinque giorni, l’Inter si ribella!

I nerazzurri, che dovranno vedersela al ‘San Paolo’ contro il Napoli vittorioso per 1-0 nella gara d’andata disputata al ‘Meazza’, così come bianconeri e rossoneri sono contrari perché ritengono ingiusto e rischioso dal punto di vista degli infortuni giocare tre partite nella prima settimana dopo uno stop di circa tre mesi. Partite, quelle di Coppa Italia, che potrebbero finire pure ai supplementari, anche se la Lega sta pensando di abolirli. In caso di parità al novantesimo, quindi, le due formazioni andrebbero direttamente ai calci di rigore… CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Delle tre, l’Inter sembra quella più decisa a ribellarsi, tanto che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ pensa a una mossa clamorosa: ovvero mandare a Napoli la squadra Primavera, come fece (per protesta) l’allora presidente Angelo Moratti in un famoso derby d’Italia del 16 aprile 1961.

