Calciomercato Inter | Soldi e Vecino per ‘accontentare’ Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto il possibile tentativo da parte dell’Inter di mettere le mani sul terzino sinistro richiesto da Conte

Non solo Vidal, il cui arrivo è stato peraltro (forse strategicamente) allontanato da Ausilio, ma anche un terzino sinistro di spessore ha chiesto Conte ai suoi dirigenti. Nello specifico Marcos Alonso, classe ’90 spagnolo che nell’estate 2016 lui fece acquistare dal Chelsea. Nelle casse della Fiorentina finirono allora circa 30 milioni di euro. Ora gli stessi ‘Blues’ ne vorrebbero qualcosa in più per darlo via, specie per venderlo al tecnico con cui sono andati ko in tribunale. La cifra è stata giudicata eccessiva già a gennaio, tanto è vero che Marotta spostò poi il mirino su Ashley Young, ufficialmente riscattato come ha confermato il Direttore sportivo interista: “Abbiamo esercitato l’opzione”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio per il post Lautaro | I nomi sul tavolo

Calciomercato Inter, assalto a Marcos Alonso: Vecino contropartita, ecco la possibile offerta

Per abbassare le richieste dei londinesi, la dirigenza di viale della Liberazione potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un suo giocatore. Nella fattispecie quello di Matias Vecino, cedibile per l’allenatore nerazzurro e a quanto dicono in Inghilterra profilo molto gradito a Lampard. Andando al sodo, l’Inter può pensare di offrire 18 milioni cash più appunto l’ex Fiorentina la cui valutazione realistica si aggira intornio ai 15-17 milioni di euro. La societa di Roman Abramovich è notoriamente una bottega carissima, per questo potrebbe eventualmente rilanciare chiedendo addirittura sui 25 milioni più Vecino in cambio di Alonso. In tal caso non è escluso che l’Inter possa abbandonare definitivamente la pista, virando magari sull’altro terzino sinistro dei ‘Blues’ Emerson Palmieri, pure lui vecchia conoscenza della Serie A visto il passato nelle file della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Per l’italo-brasiliano, che costerebbe circa 25 milioni, andrebbe sconfitta la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce del classe ’94 di Santos.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna | Idea scambio clamoroso