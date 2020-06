Calciomercato Inter, sprint per Tonali | Le possibili contropartite

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Sandro Tonali che stando a indiscrezioni avrebbe già trovato un accordo con il club nerazzurro

L’Inter prova a mettere la freccia per Sandro Tonali. Al momento i nerazzurri sarebbero davanti alla Juventus considerato – stando al ‘Corriere della Sera’ – l’accordo raggiunto con il classe 2000 sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. La difficoltà starebbe ora nel trovare una intesa con il Brescia di Massimo Cellino, il quale parte da una valutazione di 50 milioni di euro. Secondo indiscrezioni Marotta vorrebbe chiudere sui 40 milioni compreso un paio almeno di contropartite.

Calciomercato Inter, colpo Tonali: da Gravillon a Esposito, le possibili contropartite

Chi nell’affare Tonali? Probabilmente è da escludere Pinamonti, se non altro perché la sua valutazione non potrebbe essere inferiore ai 20 milioni, troppi per le ‘Rondinelle’. Possibile invece il coinvolgimento di Sebastiano Esposito, con una formula però in grado di consentire all’Inter di mantenere in qualche modo il ‘controllo’ sul suo cartellino. Il classe 2002, però, si trasferirebbe a Brescia solo in caso di permanenza in Serie A della squadra di Lopez, scenario ad oggi molto complicato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Stando a ‘Tuttosport’ senz’altro più verosimili altri candidati: dal portiere Di Gregorio ai difensori Ntube e Gravillon, passando per il centrocampista Emmers fino agli attaccanti della Primavera Fonseca e Vergani.

