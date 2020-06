Calciomercato Inter, ‘offerto’ a Mourinho | Possibile scambio

Inter e Tottenham targato Mourinho potrebbero tornare a fare affari nella prossima sessione di calciomercato. Ipotesi di scambio tra centrocampisti

Da Eriksen al possibile scambio, Inter e Tottenham potrebbero tornare a fare affari nella prossima sessione di calciomercato. Se nello scorso gennaio il protagonista fu il trequartista danese, pagato alla fine da Marotta ben 20 milioni di euro nonostante fosse in scadenza di contratto, a settembre i nomi sul tavolo potrebbero essere due se non addirittura tre. Il primo Matias Vecino, in uscita dal club nerazzurro e che, stando al ‘Daily Star’ è stato offerto al club inglese da intermediari evidentemente legati al club di Suning. Il centrocampista piace a Mourinho ed è valutato circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Vecino al Tottenham: i nomi sul tavolo per lo scambio

I nerazzurri potrebbero partire da questo interesse dello ‘Special One’ per l’uruguagio proponendo uno scambio con Moussa Sissoko, mediano di 30 anni che per caratteristiche farebbe senz’altro comodo al gioco di Conte. In scadenza nel 2023 con gli ‘Spurs’, il 30enne franco-maliano è già stato un obiettivo dell’Inter in passato e più o meno ha la stessa valutazione dell’ex Fiorentina. La società di Levy potrebbe però preferire il baratto con uno tra Lamela e Aurier, entrambi non rientranti nei piani futuri di Mourinho. Da capire se l’argentino con un passato nella Roma e il terzino siano graditi o meno ai nerazzurri. In Premier Vecino è stimato pure da Everton e Arsenal: proprio ai ‘Gunners’ potrebbe venir proposto con lo scopo di ottenere uno sconto sul cartellino di Lacazette.

Negli ultimi giorni il nome dell’attaccante francese ha preso quota per la successione di Lautaro Martinez, il quale avrebbe già un accordo col Barcellona.

