Calciomercato, affare concluso | Ha firmato con l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul nuovo acquisto in prospettiva messo a segno dal club nerazzurro. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

In attesa di qualche acquisto di grosso calibro per ridurre il gap dalla Juventus, i nerazzurri mettono a segno l’ennesimo colpo in prospettiva. Dalla Grecia danno per fatto l’ingaggio di Giorgios Vagiannidis, giovane terzino destro attualmente in forza al Panathinaikos col quale è in scadenza di contratto. Si tratta dunque di un affare a costo zero, anche se nelle casse del club di Atene finiranno circa 400mila euro come premio di formazione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, c’è la firma di Vagiannidis

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il classe 2001 ha firmato con la società targata Suning un contratto fino al giugno 2024 da circa 300mila euro lordi. Prossimamente il suo sbarco a Milano per le rituali visite mediche. Inizialmente verrà aggregato alla prima squadra per essere valutato direttamente da Conte: qualora il tecnico non lo ritenesse pronto, ecco che Marotta e Ausilio gli cercherebbero una sistemazione altrove con la formula del prestito. E’ già in corsa il Verona, col quale i nerazzurri vantano ottimi rapporti. Vagiannidis è il quarto greco a vestire la maglia dell’Inter dopo Georgatos, Choutos e Karagounis.

