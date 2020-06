Calciomercato Inter, Kulusevski bis | Paratici ‘frega’ Marotta

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un giovane di grande talento esploso quest’anno e per il quale i nerazzurri sembravano essere in netta pole

L’Inter sarebbe in netto vantaggio sulla Juve e la concorrenza straniere per Sandro Tonali. Il club nerazzurro pare aver raggiunto un accordo totale con il gioiello del Brescia per un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Marotta è ora in trattativa con Cellino con l’obiettivo di concludere l’affare ‘alla Barella’, ovvero in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La proposta complessiva toccherebbe i 40 milioni di euro, con bonus per avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni formulata dal presidente della società lombarda. Nell’operazione potrebbe venir coinvolto qualche giovane della Primavera.

Calciomercato Inter, Tonali verso i nerazzurri. Mentre Kumbulla…

Oltre che su Tonali, la dirigenza interista vorrebbe mettere le mani su un altro promettente classe 2000 della nostra Serie A: Marash Kumbulla. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Fino a qualche settimana fa anche per il difensore italo-albanese, esploso quest’anno al Verona, la società targata Suning sembrava avanti a tutti, ora invece – stando a ‘La Stampa’ – in pole per il 19enne di Peschiera del Garda ci sarebbe proprio la Juventus. Il quotidiano torinese parla proprio stamattina di sorpasso bianconero sui nerazzurri, anzi addirittura di accordo raggiunto con annessa ‘beffa’ all’Inter (e alla Lazio, ndr) come avvenuto per Kulusevski, fregato sul traguardo.

