Abete risponde a Marotta: “La Lega Serie A è già molto autonoma”

Inter, il commissario della Lega serie A Giancarlo Abete ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Beppe Marotta che chiedeva maggior autonomia per la Lega di Serie A. Il dirigente ha dichiarato che la Lega è sufficientemente autonoma

INTER ABETE RISPONDE A MAROTTA/ Il commissario della Lega di Serie A Giancarlo Abete, ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Beppe Marotta, che ieri, dopo la riunione di Lega, aveva chiesto maggior autonomia alla Serie A come accade per esempio in Premier League in Inghilterra. Queste le sue parole, intervistato da Radio 24, in cui ha voluto spiegare come la Lega di Serie A sia già autonoma: “Il peso della A è poco, teniamo conto comunque che c’è un peso numerico e uno politico. Il 12% è poco, ma il peso politico è dato dalla leadership di un sistema che deve equilibrare interessi della Lega e del calcio“. Gli hanno chiesto un’opinione sul modello inglese e lui ha detto: “Tutti i modelli sono praticabili, purché si ricordi che anche nel funzionamento della Premier esiste un veto della Federazione. I problemi della A sono sorti ieri perché il voto 18-3 ha determinato un impatto forte, ma sono problemi di sempre. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Nainggolan torna in nerazzurro: possibile scambio con Gosens

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cash e scambio per Lautaro | Conte ritrova il bomber

Quando ho fatto il presidente federale lo abbiamo studiato tante volte il modello Premier, ma fintanto che resta la Federazione col veto cambia poco e la Lega è già molto autonoma”.