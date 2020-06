Calciomercato Inter, Nainggolan addio | C’è il piano della Fiorentina

La Fiorentina non molla Nainggolan: pronto il piano. L’Inter pensa ancora a Chiesa

In casa Inter è ancora tutto da definire il destino di Radja Nainggolan, di ritorno dal prestito al Cagliari al termine della stagione e probabilmente in attesa di conoscere la prossima destinazione come confermato anche da Marotta a ‘Sky’: “L’obiettivo del management e dell’area tecnica è valorizzare i nostri asset e le nostre risorse. Nainggolan è una di queste, anche molto importante: quando terminerà il prestito al Cagliari rientrerà e prenderemo delle decisioni confrontandoci con lui per il bene di tutti“. Tra le squadre maggiormente interessate al centrocampista belga c’è la Fiorentina, che secondo quanto sottolineato da ‘La Nazione’ avrebbe già il piano per provare a convincere la dirigenza dell’Inter che dal canto suo richiederebbe circa 20 milioni di euro. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, il piano della Fiorentina per Nainggolan: occhio a Chiesa

La Fiorentina vorrebbe investire l’incasso della possibile cessione di Chiesa per andare dritta su Nainggolan e Piatek. ‘La Nazione’ inoltre sottolinea come i gigliati avrebbero in mente di andare all’attacco per il belga proponendo ai nerazzurri un prestito per un anno con obbligo di riscatto.

D’altro canto, al netto delle ultime dichiarazioni di Marotta che allontana Chiesa, l’Inter potrebbe comunque sfruttare la situazione a proprio vantaggio per proporre Nainggolan come possibile pedina di scambio per arrivare proprio al gioiello della ‘Viola’.