Tramezzani: “Lautaro e Lukaku coppia perfetta, lavorano come un tridente”

Inter, l’ex giocatore ed ora allenatore Paolo Tramezzani ha voluto dare il suo parere su Lautaro Martinez e la coppia che forma in nerazzurro con Lukaku, sul possibile ritorno di Nainggolan e il probabile arrivo di Tonali

INTER PAOLO TRAMEZZANI INTERVISTA/ L’ex terzino Paolo Tramezzani, è stato intervistato da Sky Sport. L’ex calciatore ora allenatore, in questo momento al Sion in Svizzera, ha voluto esordire dando il suo parere sulla situazione di Lautaro Martinez. Queste le sue parole: “Credo che all’Inter si trovi benissimo, davanti lui e Lukaku lavorano come un tridente per quel che fanno, per l’alchimia. Oggi è una coppia perfetta. Lautaro è probabilmente sostituibile. Nel progetto di Conte ci vuole il giocatore giusto e potrebbe avere anche caratteristiche diverse, a meno che l’Inter non decida di giocare con un tridente. Conte, quando ha trovato l’equilibrio, ha giocato spesso con un altro giocatore offensivo in più, che fosse una mezzala molto offensiva, un esterno d’attacco o una seconda punta. Il mercato potrebbe anche cambiare la fisionomia della squadra e anche le idee del tecnico”. Gli hanno domandato un parere sul possibile ritorno di Nainggolan e il probabile arrivo di Tonali e lui ha spiegato: “Parliamo di due profili diversi. Uno molto giovane, cresciuto tantissimo e pronto per giocare a questi livelli per ruolo, posizione, carisma e qualità individuali. L’altro ha una storia più strana. Nainggolan ha sempre espresso rispetto per Conte che lo ha sempre cercato e voluto. Non escludo che possa tornare ed essere nuovamente protagonista. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Il vero Nainggolan è più quello di quest’anno che quello dell’anno scorso e secondo me ha due-tre stagioni ancora di alto livello. Al di là di qualche problema fisico ha giocato alcune gare importanti sotto il profilo dell’intensità. Entrambi possono essere molto utili“.