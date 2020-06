Calciomercato Inter, nuova richiesta Conte | No di Zhang!

Nome nuovo in ottica calciomercato Inter. Il tecnico Conte avrebbe chiesto un top player a centrocampo, ma il presidente Zhang dice no.

Il gruppo Suning vuole riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo nel più breve tempo possibile. Per farlo, come è ovvio, c’è bisogno di investimenti importanti sul terreno del calciomercato. Gli arrivi di Lukaku in attacco e di Conte in panchina la scorsa estate sono stati il primo passo, seguito a gennaio dall’acquisto di Eriksen. Il tutto nel rispetto delle regole imposte dalla Uefa in tema di fair play finanziario, con l’amministratore delegato Marotta che ha il compito di far quadrare i conti con cessioni importanti come quella di Icardi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. In tale ottica si registra la richiesta di un altro top player in mediana da parte del tecnico salentino.

Inter, dalla Spagna: Conte chiede Valverde. Doppio No

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, Conte avrebbe chiesto alla società di fare uno sforzo economico e di mettere sul piatto una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di euro per provare a strappare al Real Madrid il centrocampista uruguaiano (con passaporto comunitario, ndr) classe 1998 Federico Valverde. Una offerta ufficiale alle Merengues, tuttavia, non è mai arrivata perché il presidente nerazzurro Steven Zhang non avrebbe dato il consenso alla trattativa per il giovane talento nativo di Montevideo. Ma c’è di più.

Dopo aver respinto le avances del Manchester United, il presidente Perez non prende in considerazioni offerte per Valverde: per questo ha posto una clausola di rescissione da 500 milioni di euro nel contratto.

