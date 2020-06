Sanchez ha persuaso tutti e ora Conte confida di farlo restare a Milano

Inter, l’attaccante Alexis Sanchez potrebbe rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione. Il giocatore si è ripreso completamente dall’infortunio e ha convinto anche Antonio Conte

INTER SANCHEZ AGGIORNAMENTO/ Proseguono le notizie di mercato che riguardano il futuro di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter. L’ex giocatore del Manchester United non ha avuto una stagione fortunata: dopo la buona prova con la Sampdoria rovinata dall’espulsione per doppia ammonizione, si è poi infortunato in nazionale e quando è tornato a disposizione, il campionato si è fermato per il Coronavirus. Come ha spiegato Tuttosport nell’edizione odierna, il calciatore ora è al 100% e le sue possibilità di proseguire la sua avventura a Milano sono aumentate considerevolmente. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, assalto a Nainggolan | Doppia offerta all’Inter

Secondo il quotidiano i colloqui tra il club milanese e quello inglese si sono intensificati, anche per decidere sulla scadenza del prestito al 30 giugno, che causa coronavirus andrebbe prolungata fino alla fine della stagione. In attesa Antonio Conte ha dato il suo avallo al rinnovo al giocatore cileno.