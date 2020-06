Calciomercato Inter, affare Tonali | Cellino esce allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni del presidente del Brescia Massimo Cellino in merito alla situazione e al futuro di Tonali

“Le valutazioni le fanno domanda e offerta, ma finora c’è stata solo qualche telefonata, senza approfondimenti”. Ai microfoni di ‘Gr Parlamento’ Massimo Cellino ha provato a spegnere i rumors di calciomercato che hanno come protagonista il ‘gioiello’ del suo Brescia Sandro Tonali: “E’ difficile parlarne dopo tutto quello che è successo – ha aggiunto il numero del club lombardo – Spero però che il ragazzo continui a giocare a pallone divertendosi come faceva prima, non vorrei che tutte queste voci portino ad un’altra problematica che limiti le nostre percentuali di salvezza”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: assalto a Skriniar | Scambio alla pari

Calciomercato Inter, Cellino: “Tonali vuole restare in Italia”. Nerazzurri in pole: i dettagli

“Inter e Juventus me l’hanno chiesto, così come altri club – ha specificato in conclusione Cellino – Lui vuole restare in Italia, questo è certo. E noi siamo pronti ad accontentarlo”. Per il classe 2000 di Lodi sarebbe in netta pole proprio l’Inter, forte dell’accordo raggiunto con lo stesso calciatore e il suo entourage sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Beppe Marotta sta provando a chiudere l’operazione in stile Barella, ovvero con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 40 milioni di euro bonus compresi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Europa League tutta in Germania | La scelta dell’Uefa su Inter-Getafe

Calciomercato Inter, via Lautaro | Triplo colpo da 92 milioni