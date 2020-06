Calciomercato Inter, Brozovic tra rinnovo e tentativo di scambio | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Brozovic, elemento pressoché insostituibile per Antonio Conte. Possibile offerta di scambio dalla Spagna

Non ha brillato al ‘San Paolo’ contro il Napoli, ma Brozovic resta senza dubbio un giocatore insostituibile per l’Inter di Antonio Conte. Non a caso la società nerazzurra vuole blindarlo con un nuovo contratto, alzandogli l’attuale stipendio di 3,5 milioni di euro e aumentando il valore della clausola risolutiva che ammonta a circa 60 milioni di euro. In realtà Marotta vorrebbe eliminarla del tutto, poiché ‘accessibile’ ai top club europei. In particolare a Liverpool e Real Madrid, i due più interessati al classe ’92 di Zagabria.

Calciomercato Inter, da Skriniar a Brozovic: nuovo tentativo di scambio del Real

Con le ‘Merengues’, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter ha cominciato a parlare non di Brozovic bensì di Achraf Akimi, laterale marocchino esploso al Borussia Dortmund (dove è in prestito da due anni) e desiderio di Conte per la corsia destra. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Gli spagnoli non sono contrari alla sua cessione a titolo definitivo, a patto che venga messa sul piatto una proposta da 60 milioni di euro. Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, il club presieduto da Perez avrebbe offerto all’Inter uno scambio alla pari con Skriniar, considerato l’erede ideale di Sergio Ramos.

Tale offerta potrebbe essere già stata respinta dai nerazzurri, che ritengono lo slovacco un giocatore troppo importante e di conseguenza invendibile, a meno di una offerta da 80 milioni cash. Ecco allora che il Real, in cambio sempre di Hakimi, potrebbe chiedere appunto Brozovic, oltre a un conguaglio di circa 20 milioni di euro. Anche questa proposta, però, difficilmente verrebbe ‘accolta’ con favore dal club targato Suning.

