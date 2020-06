Calciomercato Inter, erede Lautaro | Soldi e scambio per il bomber

In casa Inter si pensa sempre all’attaccante per la prossima stagione in caso di addio di Lautaro. Dopo Aubameyang un’altra stella dalla Premier League

La priorità sul mercato di casa Inter rimane la ricerca di un nuovo attaccante di livello assoluto da regalare a Conte con l’eventuale partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane tra cui anche Pierre Emerick Aubameyang, centravanti dell’Arsenal che non dovrebbe rinnovare con i ‘Gunners’ ma per il quale si stanno palesando più difficoltà del previsto. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta ponderando anche altre strade con la Premier League che potrebbe rimanere terreno di caccia per Marotta e soci. Considerate le problematiche per l’attaccante del Gabon, prende infatti quota il profilo di Gabriel Jesus per il reparto avanzato dell’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Gabriel Jesus: i dettagli

Costi sicuramente molto elevati per Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che in questa stagione ha messo a referto 18 reti in tutte le competizioni. Per il classe 1997 brasiliano l’Inter potrebbe intraprendere due strade. Nel primo caso la dirigenza milanese potrebbe mettere sul piatto ben 62 milioni di euro per strapparlo alla società inglese.

Nel secondo caso invece l’Inter potrebbe presentare un’offerta da 32 milioni più il cartellino di Stefano Sensi – nuovamente infortunatosi oggi – che piace molto a Guardiola e che una volta riscattato avrà una valutazione di 28-30 milioni. A complicare i piani nerazzurri c’è però anche la concorrenza della Juventus, sempre a caccia di un attaccante.