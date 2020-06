L’Inter pensa anche al futuro tra i pali vista l’età avanzata di Handanovic. Dall’Inghilterra si muovono pedine importanti

Nonostante la carta d’identità non sia più freschissima, Samir Handanovic continua ad essere un tassello fondamentale per l’Inter di Antonio Conte. Il capitano nerazzurro offre infatti ancora sicurezza ed esperienza al reparto arretrato grazie ad un rendimento sempre di alto livello a dispetto dei quasi 36 anni di età. L’estremo difensore sloveno però non è eterno e Marotta e soci iniziano anche a guardarsi intorno in ottica futura per non farsi cogliere impreparati quando il guardiano della porta nerazzurra appenderà i guantoni al chiodo. In tal senso nei mesi scorsi si è parlato molto dell’argentino Musso, ma la suggestione vera potrebbe portare dritti in Premier League. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occasione Kepa: il Chelsea trova il sostituto

L’Inter tiene sotto osservazione gli sviluppi di casa Chelsea dove il rapporto tra Lampard e Kepa Arrizabalaga dovrebbe quasi certamente portare al divorzio in estate. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes’ infatti i ‘Blues’ sono a caccia di un nuovo estremo difensore e hanno messo seriamente nel mirino il giovane Dean Henderson, reduce da un’ottima annata allo Sheffield ma di proprietà del Manchester United.

Il portiere inglese punta però a giocare con continuità per ambire alla nazionale, e il Chelsea con la cessione di Kepa potrebbe offrirgli le chiavi della porta. Così facendo lo spagnolo ex Bilbao sarebbe costretto a trovare una nuova sistemazione. In quest’ottica non è da escludere che l’agente possa offrirlo proprio all’Inter come erede di Handanovic anche se le richieste dei londinesi potrebbero aggirarsi sui 60 milioni. Cifra alta che rende molto complicato l’eventuale affare.

