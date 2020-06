Inter-Sassuolo: per i bookies la squadra di Conte è favorita

Inter-Sassuolo, gli ultimi quattro precedenti al Meazza contro la squadra emiliana non sono positivi, ma per i bookmakers la squadra di Antonio Conte per la sfida di domani sera è nettamente favorita

INTER-SASSUOLO BOOKMAKERS/ Domani sera, nuovamente al Meazza, la squadra di Antonio Conte tornerà in campo contro il Sassuolo. La formazione di De Zerbi, è reduce dalla pesante sconfitta patita domenica contro l’Atalanta per 4-1 e probabilmente non verrà a Milano per fare nuovamente da punching-ball anche con l’altra squadra nerazzurra del nostro campionato. Da notare che negli ultimi quattro incontri di campionato disputati a Milano, la formazione emiliana vanta 3 vittorie e un pareggio per 0-0 nella scorsa stagione. Nella gara di andata l‘Inter ha espugnato il Mapei Stadium vincendo 4-3, ma conduceva per 4-1. Nonostante i precedenti, i bookmakers vedono nettamente favorita la formazione di casa che è data a 1.40, il pareggio a 5 e la vittoria dei nero-verdi a 7,5.

Per quanto riguarda i marcatori della partita secondo gli scommettitori un bis della coppia Lautaro-Lukaku sembra possibile, visto che il gol del belga è dato a 1.80 e quello dell’argentino a 1.95. Da notare che per il Sassuolo, il giocatore che dovrebbe avere, si fa per dire, più chance di segnare è Caputo il cui gol al Meazza è bancato 4.25.