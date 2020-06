Calciomercato Inter, bufera Conte | Nuovo scontro con la società

Strascichi importanti dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo in casa Inter. È bufera intorno ad Antonio Conte con ripercussioni sul mercato

Solo un pareggio casalingo contro il Sassuolo e altri due punti persi dalla Juventus prima in classifica. È questo il magro bottino dell’Inter di Antonio Conte nella 27/a giornata di campionato che ha fatto registrare oltre al danno anche la beffa della pesante squalifica occorsa a Milan Skriniar reo di non aver dispensato parole dolci al direttore di gara dopo l’espulsione. Una vera e propria debacle che potrebbe avere ulteriori ripercussioni. Antonio Conte è finito infatti improvvisamente nella bufera viste le chance di scudetto che ora si fanno sempre più risicate dopo l’ultimo passo falso. L’Inter infatti è ancora terza con ben otto punti di ritardo dalla Juve prima e quattro dalla Lazio seconda.

Calciomercato Inter, bufera Conte tra campo e mercato: la situazione

Si è trattato dunque di un pari al sapore di KO con addio speranze scudetto per l’Inter che vede sempre più lontano il titolo. In questo scenario si profila quindi un nuovo scontro con la società. Da un lato infatti c’è Antonio Conte che continua a richiedere 4/5 rinforzi già pronti ed esperti, arruolabili nell’immediato per provare a vincere sin da subito.