Legrottaglie: “Bisognerebbe stare più attenti, non sempre si riesce”

Inter, il difensore Milan Skriniar è stato squalificato per 3 giornate dopo l’espulsione per doppia ammonizione contro il Sassuolo. Al giocatore è scappata qualche parolina di troppo, l’opinione di Legrottaglie

INTER LEGROTTAGLIE SU SQUALIFICA SKRINIAR/ Oltre al danno anche la beffa. Il difensore dell’Inter Milan Skriniar, è stato squalificato per 3 giornate dopo l’espulsione per doppia ammonizione subita dall’arbitro Massa, a poco meno di un minuto dal termine della partita con il Sassuolo. Le due giornate extra sono dovute a qualche parolina di troppo, per usare un eufemismo, che il giocatore slovacco avrebbe pronunciato dopo la decisione arbitrale. La stessa situazione avvenuta nella scorsa giornata all’allenatore della Fiorentina Iachini e al difensore Caceres. In merito alla questione, è stato intervistato da ADNKronos l’allenatore del Pescara ed ex giocatore Nicola Legrottaglie. Queste le sue delucidazioni: “Certamente l’assenza di pubblico comporta che si riesce a sentire qualsiasi cosa detta dagli addetti ai lavori e quindi bisognerebbe stare più attenti ma purtroppo non sempre si riesce. Io non credo che siano solo i calciatori ad essere maleducati ma è un problema di tutta la società, è facile e sbagliato accusare solo i giocatori. Penso che si stia raccogliendo quanto seminato.

C’è un giudice sportivo, chi sbaglia è giusto che paghi. Non voglio criticare nessuno, non me la sento ma mi fido delle decisioni dell’autorità“