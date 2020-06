Calciomercato Inter, Conte lo vuole a tutti i costi | Maxi-offerta

Il pallino di Antonio Conte è sempre Arturo Vidal che nonostante l’età potrebbe tornare ancora di moda. I nerazzurri hanno già pronta la proposta per il Barcellona

Passano i mesi e le sessioni di calciomercato ma il nome di Arturo Vidal rimane sempre di grandissima attualità per il centrocampo dell’Inter che al termine della stagione potrebbe subire un nuovo restyling per accontentare le richieste di Antonio Conte. Il pallino dell’ex allenatore della Juventus è proprio il centrocampista cileno che nonostante gli alti e bassi anche quest’anno ha dato il suo contributo al Barcellona con ben sette gol in Liga. Uno score importante per un mediano esperto capace di abbinare al meglio quantità, qualità e soprattutto reti che fanno sempre piacere ad un allenatore. Queste le caratteristiche vorrebbe avere al proprio servizio Antonio Conte che non molla la presa. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte non molla la presa: tutto su Vidal

Vidal a distanza di mesi continua a piacere ancora ad Antonio Conte e non si è mosso dall’elenco degli obiettivi nerazzurri anche per la prossima stagione. L’allenatore salentino lo vuole a tutti i costi a Milano e alla fine la dirigenza dell’Inter sarà probabilmente ‘costretta’ a cedere alle richieste del tecnico.

Con il Barcellona si potrebbe trovare un accordo sugli 11 milioni di euro, mentre per quanto riguarda l’ingaggio del mediano cileno si potrebbe attestare su un triennale da 8 milioni netti, circa 33 lordi sfruttando decreto crescita. In totale sarebbe un investimento da 44 milioni. Decisamente non pochi per un calciatore che ha già compiuto 33 anni.

