Pasculli: “Il desiderio di Lautaro è quello di andare a giocare con Messi”

Inter, l’ex attaccante del Lecce Pedro Pasculli ha voluto dare il suo parere sulla possibilità che Lautaro Martinez possa raggiungere Leo Messi al Barcellona. L’ex giocatore si è detto convinto che la cosa potrebbe avvenire

INTER PASCULLI SU LAUTARO/ E’ stato l’attaccante del Lecce dal 1985 al 1992 totalizzando tra campionati di serie A, serie B e coppa nazionale 227 presenze e 53 reti. L’ex calciatore argentino Pedro Pasculli è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per avere un parere su Lautaro Martinez e sulla possibilità che possa raggiungere Messi al Barcellona. Queste le parole dell’ex giocatore in merito: “Si vedono tira e molla, non vorrebbero pagare la cifra chiesta dall’Inter, stanno provando a dare quei giocatori che piacciono ad Antonio Conte, come Arturo Vidal. Però, considerando che Arthur va alla Juve, a quel punto il Barcellona dovrebbe rinforzare il proprio centrocampo. Il desiderio di Lautaro è quello di andare a giocare con Lionel Messi e non so se subito adesso o comunque in futuro, ma andrà a finire così”. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Naturalmente i tifosi nerazzurri sperano che la coppia Lautaro-Lukaku, possa restare a lungo e continuare a regalare loro grandi gioie.