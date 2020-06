Assemblea di Lega: il 30 giugno data cruciale anche per gli spettatori

Inter, martedì 30 giugno assemblea straordinaria di Lega a Milano. Tanti gli argomenti della riunione ma quello più importante è il contenzioso con Sky che rischia di privare i tifosi della visione delle ultime giornate di campionato

INTER ASSEMBLEA DI LEGA-SKY/ Il prossimo martedì 30 giugno a Milano nuova assemblea straordinaria della Lega di serie A con al centro i seguenti argomenti: aggiornamento sulle operazioni di private equity; fatturazione dei proventi derivanti la commercializzazione dei diritti televisivi della stagione 2020-’21; situazione BeIN e contesto Mena; proroga accordo collettivo Lega-Figc.Aic. Come ha spiegato Repubblica la priorità per i presidenti delle squadre della nostra serie A riguarda il problema per la controversia con Sky Sport. I proprietari delle 20 squadre del nostro campionato hanno informato l’emittente satellitare di essere pronti a staccare la spina a partire dal 12 luglio impedendo a tanti appassionati, abbonati alla piattaforma satellitare di vedere le ultime giornate del campionato italiano se il colosso televisivo non salderà il conto della stagione in corso. Per il momento la situazione è in stallo e gli indizi non portano a nulla di positivo. Inoltre Sky avrebbe voluto uno sconto superiore ai 100 milioni di euro, come è avvenuto per il campionato tedesco, per la stagione 2020/21 ma anche qui la Lega ha risposto negativamente a questa ipotesi. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Se non si troverà un accordo, chi ne subirà le maggiori conseguenze saranno gli spettatori, che potranno assistere soltanto alle partite che verranno trasmesse su Dazn.